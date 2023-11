See on seis, millega tihtipeale «meel on must». Suhtlemine ei voola, meieni saabub ebameeldiv või murelikuks tegev info, meid ei mõisteta, meie õlul ja mõistusel on liialt suur koorem. See on ka intellektuaalse ja vaimse üksilduse seis. Sel ajal on raske näha väljapääsu või kogeda positiivset perspektiivi.