VIDEO ⟩ Eesti Laulul osalev Johanna Eendra nimevahetusest: mind on alati nii kutsutud

«Ma vahetasin nime kolm aastat tagasi, või vähemalt mul on selline tunne, et sellest on palju möödas,» räägib Johanna Eendra enda uuest artistinimest Yonna. «Äkki vahetasin sellepärast, et kui on inglisekeelsed lood, siis oleks hea, et see nimi oleks vastuõetavam välismaalastele,» selgitas ta, lisades, et tegelikult on teda alati Yonnaks kutsutud. «Terve minu pere kutsub mind Yonnaks!»