Ka Tallinna lennujaama hoiatas enda ametlikul lehel: «Facebookis on levima läinud petuskeem. Kinnitame, et Tallinna lennujaam ei kaubitse lennult maha jäänud ning omanikuta pagasiga ning hoiatame kõiki sellise skeemi õnge sattumast!»

Tallinna lennujaama kommunikatsioonispetsialisti Eneli Rohtla sõnul ollakse libaleheküljest teadlikud ja tegelikult pole see sugugi esimene selline lehekülg. Taoliste Tallinna lennujaama nimel tehtud petulehekülgedega on pidanud nad rinda pistma ka varem.

«Tegime enda Facebooki lehele mõned story'd, et teavitada, et tegu on pettusega, ja andsime ka juhised, et kuidas raporteerida. Oleme täitsa teadlikud, et selline asi levib ja paraku mitte ainult Tallinna lennujaama kohta, on ka Riia lennujaama kohta olnud igasuguseid näiteid.»