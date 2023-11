VIDEOINTERVJUU ⟩ Uudo Sepp oma finaaliväärilisest euroloost: häälte keemia on juba selline, et sobib nii ägedalt kokku

«Kui ma esimest korda kuulsin esimest versiooni, tundis kohe sellist ühendust selle looga,» ütleb Eesti Laul 2024 finalist Uudo Sepp. «See laul räägib keskkooli armsamatest ja noh... kõigil meil on olnud mingil hetkel keskkooli-armastus... Ja see, kuidas see laul räägib erilistest tunnetest, on mu jaoks lihtsalt see, et ma tahan seda laulda ja ma tunnen, et ma olen päriselt selle sees,» mõtiskleb ta enda ja Sarah Murray võistlusloo «Still Love» üle, millega ühena viiest artistist otse finaali jõudis.