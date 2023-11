«VÕIGAS!» ⟩ Marek Sadam langes toidupoes varguse ohvriks: see on vägagi isiklik valu

Kolmapäeva õhtul Kadaka Selverisse sisseoste tegema läinud Marek Sadam ei oleks eluilmaski uskunud, et lahkub poest tühjadega kätega. Nimelt pandi kassalindi juures pihta tema rahakott.

«See on vägagi isiklik valu. Keegi tuli ning röövis midagi väga erilist, dokumendid ja raha, mille saamiseks pean väga palju kirjutama. Turvalindilt on näha, kuidas võetakse. Võigas...» kirjutab muusik ühismeedias.

«Mul on raske selliseid kuritegelikke mõista. Kuidas see leib maitseb? Kas see on magus või tegelikult mürgitab? Kas selle isiku pere istub laua ümber ja sööb võõrast leiba. Vargus, ükskõik kui meisterlik ja suur, on siiski madal tegu.»

Sadam nendib, et kuna Kadaka Selveris oli sel ajal poes omajagu inimesi liikvel, on raske uskuda, et keegi vargust ei märganud. «See peegeldab ju tegelikult meie igapäeva!» Muusik nendib, et nüüd jääb loota vaid Eesti politseile ja Selveri kollektiivile. «Kui see inimene just ise ühendust ei võta. See oleks julgus...»

«Kergelt irooniline on see, et pean nüüd veel rohkem laulma. Seega kutsuge külla. Siiski kuidagi vastik tunne on. Maksangi lauldes lihtsalt võlgu.»

Toimetusele täpsustas Sadam, et rahakott oli musta värvi. «Sees kogu dokumentide komplekt. Kuna olin just pannud rahakotti suurema summa sularaha, läks ka see...» ütles ta. Siiski ei kaota muusik lootust rahakotti tagasi saada. «Ma tean, et võib kõlada kummaliselt, aga sel esemel oli ka väga suur emotsionaalne väärtus. Olulise inimese kingitud.»