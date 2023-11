Saatejuht Anu Välba langes kavalate netikelmide küüsi. «See on nii hämmastav, et sa ei oska kohe midagi teha.»

Tänaseks on netikelmid erinevate reklaamide tõttu välja petnud 100 tuhandeid eurosid. «Mind on äärmiselt palju hirmutanud viis, kuidas need uudised kõik välja tulid,» räägib saatejuht Anu Välba ETV saates «Ringvaates» .

«Uudis oli, et Eesti Televisioonis on palk nii väike ja mina olen leidnud uue võimaluse, et teenin investeerides raha juurde,» meenutab Välba saates. Ka lisab saatejuht, et libauudises kujutati teda kui «Esimese stuudio» saates intervjuud andmas. «Kelmid mõtlesid välja intervjuu, mis oli kõik küsimus ja vastus vormis välja kirjutatud,» selgitab Välba.