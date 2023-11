Anett tõdeb, et ehkki laval seista oli äärmiselt vahva, oli see samas ka pingeline ja väsitav. «Päris pikalt pidi seisma ja keeruline on hoida tõsist ilmet, et mitte hakata itsitama ja mitte näidata välja oma loomulikku olekut, tunnen, et mul on näolihased veel krampis.»