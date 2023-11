ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: mida võiks Eestile õpetada Taiwani välisministri Joseph Wu Jaushieh visiit?

Eesti-Taiwani riigikogu sõprusrühm. Foto: Arhiiv

Riigikogus Kalevipoja saalis toimunud kohtumine Taiwani välisministriga näitab kujukalt, et eestlased mõistavad Taiwani situatsiooni üsna tõeselt. Meil tõestab seda ka fakt, et Hiina parlamendirühm pole riigikogus enam kaugeltki suurim organisatsioon, kunagi kuulusid sinna koguni pooled riigikogulased. Täna on Kristo Enn Vaga juhitud Eesti-Taiwani toetusrühm suurem.

Hiinlaste ainus kõneviis on käskiv

Hiinaga on aga sellised lood, et vabast ühiskonnast nad suuremat matsu ei jaga. Tegelikult ei jaga kohe üldse. Ainus kõneviis on käskiv, ainus diplomaatia on ähvardamine.

Teatele, et Taiwani välisminister väisab Eestit ja siin avatakse Taipei esindus, reageeris kohemaid ja väga valulikult Hiina suursaadik, kes ütles, et sellisel juhul lahkub tema Eestist. Võib-olla. Et vaadake. Ise teate, aga mõelge ikkagi järele enne, kui hakkate meile pinda käima. Täiesti tavaline Hiina värk.

Hiina küüniline suhtumine Ukrainas toimuvasse teeb veel kord selgeks – kommunistlike juurtega institutsioonid valetavad.

Katkestame kaubanduslikud suhted. Katkestame diplomaatilised suhted. Vaatame üle. Teeme järeldused. Reageerime kindlasti proportsionaalselt.

Hiina on varjamatult agressorriikide blokis

Sealjuures: Eestil pole Hiinast investeeringuid ollagi ja parem, kui see nii ka jääb.

Niisiis – kuna Hiina on varjamatult agressorriikide blokis, kiusab taga ning suretab välja tiibetlasi ja uiguure, nuhib mitte ainult oma kodanike järele, vaid teeb seda ülemaailmselt, siis oleks ehk aeg kogu läänemaailmal väheke suhted üle vaadata. Sealjuures mõtiskleda ka selle üle, et kõrgetehnoloogilises Taiwanis on ühel päeval mõtet näha ehk mitte enam põrandaalust, vaid avalikku liitlast.

Veel: Hiina laveeriv, kahepalgeline ja küüniline suhtumine Ukrainas toimuvasse teeb veel kord selgeks – kommunistlike juurtega institutsioonid valetavad.

Tegelikult ei meeldi ei Hiinale ega Venemaale mõte demokraatlikust Ukrainast. Sest – kes on järgmine? Äkki võtab maailm ette okupeeritud Tiibeti või asub uurima väikerahvaste olukorda Venemaal?

Diktaatorriikide usaldamine on alati viga.