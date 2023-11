3000 aasta tagusest Egiptuse matmisest avastati haruldane hammastega kasvaja

USA Clevelandi kliiniku teatel võib teratoom olla healoomuline või pahaloomuline ning see koosneb tavaliselt erinevatest kudedest, nagu lihased, juuksed, hambad või luud. Teratoomid võivad tekitada valu ja turset ning rebenemisel põhjustada infektsiooni. Tänapäeval on tüüpiline ravi massi eemaldamine operatsiooniga, kirjutab Live Science .

Varem oli leitud ainult neli arheoloogilist teratoominäidet – kolm Euroopast ja üks Peruust. Hiljutine teratoomi avastamine Egiptuse Amarna Uue Kuningriigi perioodi kalmistul, mis asutati umbes 1345 eKr, on alles viies avaldatud arheoloogiline juhtum, mistõttu on see vanim teadaolev teratoomi näide ja esimene Aafrikast leitud iidne juhtum.