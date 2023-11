Laulja Carlos Ukareda sai teisipäeval «Ringvaate» saates teada, et on jõudnud oma looga «Never Growing Up» Eesti Laul 2024 finaali! «Ma olin täiesti üllatunud!» tunnistas Carlos pressiüritusel ja tõdes, et pärast poolfinalistide sekka mittejõudmist ta finaalkohta ei oodanudki.