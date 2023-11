Eesti restorane ja vaatamisväärsusi reklaamiv Soome naisblogija võitis teeneka auhinna

Henna Mikkilä on leidnud tee soomlaste südamesse. Kodumaal Soomes on tema blogi niivõrd populaarne, et tihtipeale külastavad põhjanaabrid Tallinnas ja Eestis just nimelt neid kohti, mida Mikkilä on soovitanud. Blogi ei alustanud naine mõttega, et sellest võiks saada soomlaste reisijuht, see sündis spontaanselt pärast turunduskursuse läbimist.