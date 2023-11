Näitleja Sander Rebane võitles haiglas elu eest: lõpuks ei tundnud ma isegi oma sugulasi ära...

Rebane pendeldas puugihammustuse tagajärjel kümme päeva haiglas elu ja surma vahel ning haiglast sai ta välja kolm nädalat tagasi. Näitleja tõdeb praegu, et päevad pole vennad – mõni päev tunneb ta end paremini, mõni päev halvemini. «Täna olen terve päeva voodis olnud. Nii et need valgused on tõesti mulle veidi julmad,» kirjeldab ta stuudiovalgust «Õhtu!» saate stuudios.

Sandril ei läinud just kõige paremini ning tema puhul jõudis puukentsefaliit sellisesse staadiumisse, et tal tekkis ajukelmepõletik ehk meningiit. «Sellepärast ma tulingi siia... kuna mina ei teadnud ka sellest haigusest väga mitte midagi. Keegi ütles, et entsefaliit... mõtlesin siis, et ehk kerged sümptomid on. Olles ise saanud reaalsusega lagipähe, siis võiks inimestele rääkida, mis haigusega tegemist on.»