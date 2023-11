NAABERRIIGI PONTUD ⟩ Soomes kõrgelt hinnatud koeratõug meenutab meie külakrantsi

Helsingi Sanomat kirjutab põhjanaabrite soomlaste juures kõrgelt hinnatud koeratõust, nimelt Austraalia lambradoodle'ist, kes on koertemaailma kuumim trend. See tõug sarnaneb aga tüüpilise Eestimaal elava külakrantsiga. Mis on selles koeras nii erilist, peale tema pealtnäha tavapärase välimuse?