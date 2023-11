Tütre pulmade eel üleliigsetest kilodest vabaneda soovinud austraallanna suri

Austraallanna Trish Webster suri tänavu jaanuaris, tema lesk usub, et surma põhjustasid ravimid, mida naine võttis.

Suhkruhaigete ravimit Ozempicut on üleilmselt, sh Eestis, kasutama hakanud ka need, kellel suhkruhaigust ei ole. Põhjuseks soov kaalulangust soodustada ja just seda soovis tütre pulmaks valmistuv austraallanna. Kuid lisaks mõnele kilole kaotas austraallanna oma elu.