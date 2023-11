ÜKS-ÜHELE? ⟩ «Tal pole kuskil mingit originaalsisu!» Eesti tuntud sisulooja matkis Briti juutuuberi videot

«Arvame, et selline üks-ühele kopeerimine on vale!» – just selliste sõnade saatel jõuab Elu24 toimetuse lauale vihje tuntud Eesti sisulooja Markus Sinivee kohta, kes on väidetavalt oma esimese Youtube'i video välismaalase käest pätsanud. Negatiivsed kommentaarid olevat Sinivee ära kustutanud ja Elu24 päringutele noor sisulooja vastanud ei ole.