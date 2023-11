KOOLIKIUSAJA ⟩ Daniel Levi Viinalass avameelselt kiusamisest: tundsin, et mul on võimalus kuuluda kuhugi

Daniel Levi Viinalass rääkis taskuhäälingule antud avameelses intervjuus, kuidas tema elus toimus suur muutus, kui perega otsustati Ameerikast Eestisse, Tartusse kolida. «Eestisse kolimisega kaasnes minu enda elus palju ebakindlusi. Mul oli ja on tegelikult siiamaani hästi suur tahe olla vastuvõetud ja meeldida inimestele,» tunnistas ta, et hakkas seetõttu ka teisi kooliajal kiusama.

«Sel hetkel ma olin ümbritsetud selliste sõpradega, et ma tundsin, et ma sain nende heakskiidu, kui ma panin kellegi teise halba olukorda või kiusasin teisi. Teised elasid mulle kaasa ja ma tundsin, et ma kuidagi kuulun nende punti. Tegelikult ma arvan, et see kuidagi toitis mu enda ebakindlusi ja kahjuks Martin langes ka väga palju selle ohvriks,» nentis ta, rääkides taskuhäälingu saate operaatorist Martin Haljastest. Viimane meenutas üht raskeimat seika, kui Daniel teda kiusas.