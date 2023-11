Neljale mehele esitati 6. novembril süüdistus kuldse poti varguses. Tegemist on kunstiteosega, millega pilgatakse liigset luksust, ja enne vargust said näitusekülastajad broneerida kolmeminutilise tualeti kasutamise aja, teatab Insider .

WC-pott, mille väärtus on 4,8 miljonit naela (5,5 miljonit eurot), oli Itaalia kontseptuaalkunstniku Maurizio Cattelani töö. See oli osa Oxfordi linna lähedal Blenheimi palees asuvast kunstiinstallatsioonist vaid mõni päev, kui see 2019. aasta septembris üleöö kadus.