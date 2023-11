Esmaspäeva õhtul šokeeris kogu Eestit uudis Kuusalu vallas toimunud avariist, kus hukkus ettevõtliku perekonna isa ja noorim tütar. «Mehe perekond on Virve külast pärit, veavad ka meie oma rannakeelt ja peavad muuseumi,» räägib kõrval külas elav naisterahvas, et muidu idülliline põhja-eesti külaelu on peapeale pööratud. «Kõik on väga šokis! Oleme kõik väga raputatud.»