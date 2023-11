ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: USKUMATU! Maailma suurim vaip lagunevas linnahallis on 500-ruutmeetrine

E.P: «Nojah, eks kogu aeg anti vaikselt märku, et oleks vaja. Aga, kui asi hakkas juba minema tulisemaks, siis muidugi maandus kohale kogu suur poliitladvik. Ja need hakkkasid jaurama päris kõvasti. No ikka, et seda pulbitsevat nõukogude tegelikkust on vaja. Et seda on kohe hirmsasti tarvis. Optimistlikku nüüdisaega! Tulevikku!»

E.P: «Jah, läks õnneks, need on kaks pisikest detailikest, mida peaaegu ei märkagi ja mis on ära peidetud, ent ikkagi olemas. Kõige tõsisemaks läks asi siis, kui taheti, et gobeläänil peab ikka Lenin ka peal olema. See oli juba raskem. Aga sellest ma ka kuidagi viilisin välja. Umbes niiviisi, et kindlasti-kindlasti, kui on vaja, siis kuidas teisiti. Ainult et, kas see on ikka kõige õigem koht, kus niimoodi edasi-tagasi veetakse Lenini pilti kusagil lava peal? Muudkui ette ja taha, ta peaks ikka kusagil mujal, auväärsel kohal olema. Algul võttis võrdlemisi kõhedaks küll. Nii palju ma neid tundsin, et viimane asi on hakata vastu vaidlema. Sest kui vastu vaidled, siis lähevad just täkku täis ja kontrollivad, et kuhu see jäi. Kui olla leebe ja lõbus ja kloppida vastu selga ja naeratada ja napsu pakkuda, siis on kõik korras.»