KLIPID ⟩ Teleseriaalis «Naised vormis» kaasa teinud MyHitsi saatejuhid: ega see piinlikkus tuleb ja läheb

«Ergo Kuld helistas. See oli paar päeva enne jaanipäeva, niiet terve jaanipäev õppisin kodus seda teksti,» meenutab MyHitsi saatejuht Andry Padari , kellel avanes võimalus kaasa teha Kanal 2 seriaalis «Naised vormis». Andry nentis, et ütles «jah» sõna silmapilkselt. «Ma mõtlemisaega ei võtnudki... Teadsin, et lahe võimalus ja ma olen alati avatud pakkumistele.»

Ehkki IT-spetsialisti mänginud Andryl palju teksti ei olnud, võttis selle õppimine tema sõnul omajagu aega. «Üks asi on see, et tekst on korralikult peas, aga kui võtteplatsile lähed, et see siis ka loomulikult tuleks...»