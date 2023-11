Tšetšeenia liider Ramzan Kadõrov, kes on varemgi oma poja vägivaldse käitumisega kiidelnud, on määranud oma 15-aastase lapse Adami enda isiklikuks ihukaitsjaks. «Teismeline Kadõrov on vapper patrioot, kes on valmis oma usku kaitsma,» kiitis Tšetšeenia minister Ahmed Dudajev Kadõrovi poega.