KLÕPS ⟩ Sünnipäev tuli Maire Aunaste jaoks tänavu teisiti: ei ole teha midagi, elu on selline!

Kell oli Portugalis, kus Maire täna pesitseb, pool üheksa hommikul, kuid telenägu haaras ilma pikema kutsumiseta telefoni. Õnnesoove vastu võttes möönis ta, et on ootamatult haigeks jäänud. «Ma ei ole kunagi elus haige, aga nüüd siis nii... sünnipäeval,» nentis ta käheda häälega. «Aga teha ei ole midagi, elu on selline!»