KOPSAKAS SUMMA ⟩ Heategevusliku oksjoni hitiks kujunes Alar Karise lips

Ka eelmisel nädalal meie hulgast lahkunud endise sotsiaalkaitseministri Kaia Iva annetatud Malta eesistumise siidilips müüdi oksjonil maha 520 euro eest. Kui president Karise lipsu ostja on jäänud anonüümseks, siis Kaia Iva annetatud lipsu puhul on teada, et selle ostsid endale oksjonilt Kaia kunagised erakonnakaaslased erakonnast Isamaa.

«See oksjoni tulemus on üle ootuste tulemus! Me tõesti ei oleks osanud oodata, et kahe päevaga suudame me tegelikult ka peaaegu kõik oksjonile pandud esemed maha müüa. Ja see põnevus oksjoni lõpus, mil viimase tunni jooksul käis populaarsemate esemete ümber tõsine pakkumiste ralli, see oli heas mõttes närvesööv,» kommenteeris oksjoni üks eestvedajatest Katri Link.