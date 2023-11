Tallinlanna võitleb tütre hooldusõiguse eest. «Laps võeti minult 11 aastat tagasi ära»

Esmaspäeva õhtul eetris olnud Kuuuurija saates rääkis oma loo Annelii (nimi muudetud), kes elab Tallinnas Mustamäel. Kuuuurija poole pöördus naine seoses murega oma vanema tütre Lisandra (nimi muudetud) pärast, kes elab siiamaani lastekodus, kus ta ema sõnul elada ei soovi. Annelii leiab, et 11 aastat tagasi võeti 5-aastane tütar temalt ära ebaõiglaselt ja siiamaani on ta elanud tütrest eraldi. Nüüd on naine asunud võitlema selle eest, et hooldusõigus tagasi saada, mis on aga palju keerulisem kui ta oleks osanud arvata.