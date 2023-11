Tartu lapsevanema närvesöövad hommikud: iga päev tuleb võistelda teiste parkimiskoha soovijatega

Vastrenoveeritud Tartu lasteaed Ristikheina kimbutavad parkimisprobleemid, mis on kestnud juba aastaid. Linnavalitsuse sõnul tuleks probleemi leevendamiseks tulla lasteaeda jalgsi või bussiga. «Kui mul oleks selline aeg, et jalutada hommikul ja õhtul lastega lasteaia ja kodu vahet, siis mul ilmselt puuduks vajadus lapsi üldse aeda viia,» ütleb kahe lapse ema ja pakub välja, et lasteaia töötajad võiksid jätta oma autod veidi eemale parklasse, et vanematel oleks ruumi päevas kaks korda lühiajaliselt parkida.