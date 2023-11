Viljandlasi häirib prügistatud kinnistu, kus vedeleb ka gaasiballoon. «Järgmine pauk rahulikus kodulinnas?»

Facebooki grupis «Märgatud Viljandis» postituse teinud Rita tunneb huvi, kelle oma on Paalalinna garaažide juures asuv vana katlamaja. «Kellele kuulub Paalalinna garaažide juures olev vana katlamaja ja selle ümbrus? Keegi seal käib ja toob sodi. Elupuude all on propaani balloon. Järgmine pauk rahulikus kodulinnas?» kirjutab Rita viidates oktoobri lõpus Viljandis Toome tänaval toimunud kortermaja põlengule.