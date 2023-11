«17,5 aastat oleme elanud siin, Kristiines. On olnud sügistorme ja tuuli... elekter on olnud ära maksimum pool tundi. Täna läks maja (ja pool Kristiinet) pimedaks kell 15.30. Viimane sms Elektrilevilt ütleb, et äkki homme saab voolu tagasi. Ei tuult, ei tuisku. Päike paistis. Mis juhtus? Ei ole öeldud,» kirjutab Timmer oma ühismeediakontol.