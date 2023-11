VIDEOKLIPP ⟩ «Kas sa oled Putin?» Venemaa presidendi vastus koolipoisile tõi kuuldavale naerupahvaka

"Are you Putin?" "For now, I am" "Putin's double" doesn't hide it anymore? pic.twitter.com/wN88PT3MKB

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov on teisikute küsimuste peale naernud: «Võin teile öelda, et tööl ja muul viisil teisikuid pole. Sellised lood kuuluvad võltsuudiste kategooriasse, mida on kadestusväärse visadusega kirjutanud mitmed meediaväljaanded. See tekitab Kremlis vaid muigeid.»

Viimased vandenõuteooriad teisiku kasutamise kohta käivitusid aga oktoobri lõpus, kui ühismeediasse jõudsid kaadrid Vladimir Putini saabumisest Hiina Pekingi rahvusvahelisse lennujaama. «Kas arvate, et see on tõesti Vladimir Putin või on see hoopis Putini teisik, kes saabus Hiinasse abi paluma?» kirjutas postsovetliku ja rahvusvahelise poliitika nõunik Jason Jay Smart toona ühismeedias. «Vaadates tema liikumist ja teades Putini hirmu koroonaviiruse ees, arvan, et tegemist on Putini dublandiga,» märkis ta.