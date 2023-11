OMAKOHUS ⟩ «Keegi andis mu sõbrannale korgijooki.» Kättemaksus lõi Võru mees autoakna puruks

Laupäeva hommikul oli Facebooki grupis «Võrukad! 24,0 tuhat liiget» lühikest aega üleval postitus, kus avaldas oma pahameelt Võru mees, kelle sõnul oli tema sõbranna joogi sisse reede õhtul Põlva ööklubis Kino toimunud peol pandud korgijooki. Mees andis võimalikule süüdlasele kohe vastulöögi ja purustas tema autoakna. «Sina, kes arvasid, et on sobilik minu sõbranna joogi sisse korkki panna, siis hoia enda piip ja prillid. See, et lõin sul autol tagumise klaasi puruks – see on vaid algus! Kui keegi näeb Võru-Põlva piires katkise tagumise küljeklaasiga Toyota Avensist liikumas, siis andku märku. Õige isikuni viiva info eest vaevatasu!» kirjutas noormees, kes loodab probleemi lahendada ise ilma politsei abita.