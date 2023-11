GALERII ⟩ The League võistluse järelpeol esinenud ATB küttis jäähalli kuumaks

4. novembril toimus Tondiraba jäähallis viiendat korda Skandinaavia ja Baltikumi suurim võitlusspordiüritus The League. Sel korral koostöös Elu24-ga, mis tõi lugejateni otsepildi The League võistluse telgitagustest. Vaata videosid võistluselt ja kuula eksklusiivseid intervjuusid: EESTLASTE ÜLEMVÕIM 〉 Ringist võitjana välja astunud Dmitri Salamatin: põlen, et kõigile sõud teha!