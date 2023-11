«Ma olen ikkagi kõikides voorudes väga tugev,» sõnab NÖEP mõned minutid enne Soundclashi algust, et just tema peaks kindlasti Unibet Arenal toimuva võistluse kinni panema. «Mina olen ka, aga ma ütlen, et minu jaoks on üks laul küll paras pähkel,» avaldab Gameboy Tetris.