44-aastane Kourtney Kardashian on abikaasa, Blink-182 trummari Travis Barkeriga ühist last soovinud juba mõnda aega. Paar rääkis juba suvel oma soovist avalikult ja tõdesid, et on lapse saamiseks proovinud kehavälist viljastamist ja ka erinevaid taimseid ravimeid, vahendab Page Six.