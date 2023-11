VIDEOINTERVJUU ⟩ Heli- ja valgusfestivali korraldaja Juhani Jaeger: kirik muutus lamamistoolidega müstiliseks kohaks

Jaani kirikus sel nädalavahetusel toimuva heli- ja valgusfestivali «Hingede öö» asutaja ja juht Juhani Jaeger ütleb festivali nime kommenteerides, et nagu ka Karl Ristikivi samanimeline romaan, on ka nemad saanud inspiratsiooni pimedast ajast. «Me oleme saanud inspiratsiooni samast asjast – see on hingedeaja pärimus, aasta kõige pimedam aeg ja müstika, mis avaneb Ristikivi romaanis ja mida me tahame oma festivali õhtutel ja öödel siin Jaani kirikus avada,» räägib ta.