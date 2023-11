«Vanasti oli üks suur tööstushall, lava, helisüsteem, strobo valgus ja sellest piisas. Nüüd on festivalide ümber nii palju sõud ja meelelahutust,» nendib ATB, 30 aastat muusikamaastikul tegutsenud saksa DJ Elu24-le. Kuigi mees on käinud ja käib ka edaspidi ajaga kaasas, on midagi, mida ATB kunagi oma DJ karjääri jooksul ei teeks.