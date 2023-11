VIDEO JA FOTOD ⟩ Esmaspäeval «Kuuuurijas»: restoraniärimehele renditud kaunist korterist jäid mõne aastaga järele vaid riismed

Aarne Valmis on rendiäriga tegelenud juba aastaid ja tema kinnisvaraportfelli kuulub mitu korterit. Üks neist asub Tallinna vanalinnas Rüütli tänaval. Seitse aastat tagasi üüris ta selle populaarse restorani Olde Hansa omanikule Auri Martti Hakomaa le. Valmise sõnul asus korterisse elama Hakomaa lapse ema Regina Koit .

Seintele oli soditud, diivanid katki kistud

Korter, mis oli puhas ja paar aastat enne üürileandmist renoveeritud, oli nüüd peaaegu täielikult hävitatud. «Praktiliselt kõik, mis sai ära lõhkuda, oli ära lõhutud. Seintele oli soditud, kleepekaid pandud, aknaklaasid olid katki, nahkdiivanid katki kistud,» kirjeldab Valmis ehmatavat vaatepilti. «Ma isegi ei oska seda seletada, mis peab inimese peas toimuma, et sa hakkad lihtsalt mööblit tükikaupa nagu harutama lahti,» lisab ta.

«Neli last oli, aeg-ajalt läksid asjad käest, kui mina olin tööl, siis ju ei olnud piisavalt silma peal,» räägib saates korteris elanud Regina Koit. «Teatud asjad ise amortiseerusid, näiteks vannituba kogu aeg uputas, mis rikkus parketi ära,» lisab Koit.

Jurist: üürileandja peab olema ettevaatlik

Jurist Meelis Leisi sõnul on sellised juhtumid üüriturul kahjuks üsna tavalised. «Üürileandjal on oluline olla ettevaatlik ja üürilepingusse kanda kõik olulised punktid, sealhulgas üürniku kohustused korteri korrashoiu eest,» ütles Leisi. «Kui üürnik korterit rikub, peab üürileandja olema valmis kohtusse minema, et oma õigusi kaitsta.»