Gaza sektoris elab üle kahe miljoni inimese, kellest umbes pool miljonit on kolinud Iisraeli ja Hamasi vahelise konflikti tõttu piirkonna lõunaossa, teatab MTV Uutiset .

«Väga väikesel alal on palju inimesi terviseriske tekitavates tingimustes,» ütles Linda Konate, kes lisas, et juba enne sõda said Gaza elanikud liiga vähe vett, nüüd saavad vaevu kolm liitrit päevas, millest peab jätkuma nii joogiks, söögitegemiseks kui ka pesemiseks.