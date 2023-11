Prokuröri sõnul oli mees oma peenist lehvitanud, katsunud ja esitlenud ning keha paljastanud nii, et õues jalutanud algkooliealised lapsed olid teda läbi avatud akende näinud, teatab Iltalehti .

Mees eitas, et oleks käitunud süüdistuses kirjeldatud viisil ja et see oli laste arengut kahjustav seksuaalakt.