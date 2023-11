«See on väga-väga käidav koht! Tehnika tänaval on isegi ülekäigukoht selle tunneli ees ning see on sisuliselt ainuke otseühendus Uue Maailma ja Kristiine vahel. Ise käin igapäevaselt seda kaudu koeraga ja no viimasel ajal võib seal juba jala murda, sest inimesed on pannud erinevaid lauajuppe ja suuremaid kive, et see üldse läbitav oleks kuiva jalaga. Vesi koguneb sinna ja püsib seal ka siis, kui pole enam mitu päeva sadanud,» jagab ta oma arvamust.