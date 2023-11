59-aastane Bezos ostis oktoobris 79 miljoni dollari (74 miljoni euro) eest seitsme magamistoaga häärberi. Hoone asub Florida osariigis Biscayne'i lahel väikesel erasaarel Indian Creekis ja on ehitatud 2000. aastal. Reklaami järgi õhkub häärberist, kuhu miljardär nüüd kolib, ajatut Euroopa glamuuri, teatab Insider .

Piirkond, kus on ranged turvameetmed, on tuntud kui «miljardäri punker», kuna seal elavad USA kõige jõukamad inimesed ja sealne kinnivara on kõige kallim.