ARMAS KLÕPS ⟩ Mart Seimi pisipoeg sai omapärase nime: sellega tekkis kohe see õige tunne

Signe tunnistas toimetusele, et nime üle nad kaua ei mõtisklenud. «Kui see nimi sai välja pakutud, siis tekkis õige tunne, et just see sobib meie pojale. Tugev Skandinaavia nimi, ei ole väga levinud ja mujal maailmas on mitmed suured mehed sellele nimele au teinud,» räägib Signe ja lisab, et viimased päevad on neil pisipojaga kenasti möödunud. «Meil läheb väga hästi, Björn on väga hea laps. Oleme õnnelikud!»