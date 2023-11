«Ma hakkasin trepist alla minema ja järsku avastasin end hoopis diivanil. Sel hetkel sain ma aru, et midagi on valesti minu parema käega,» meenutab Viljandimaal elav visa koolitüdruk Pärli «Südamesoovi» saates, keda tabas ootamatu terviserike. Tänaseks on neiu läbinud keerulise ajuoperatsiooni ning pidanud hakkama uuesti rääkima ja kõndima. «Mäletan, et ma lihtsalt istusin terve operatsiooni aja ja mõtlesin, et Pärli peab sellest lihtsalt välja tulema,» meenutab ema Elna.