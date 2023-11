«Seda noormeest tean kaua aastaid, aga ma ei teadnud üldse, et ta tegeleb laulmisega aktiivselt. Vaatasin seda saadet ja kui lugupeetud žürii hakkas vägagi arvama, et tegelikult laulan mina tema asemel, siis hakkasin kuulatama ja sain aru, et meil on päris sarnased tämbrid,» räägib Ivo Linna Ringvaate saates. «Sõbrad ja tuttavad on pärast saadet helistanud ja öelnud, et ongi teil väga sarnased hääled,» lisab ta. Mõlemad mehed on pärit Muhu saarelt.