Halloween'i jooksjad vallutasid Tartu eliitlinnaosa. «Õhtu jooksul käis meie ukse taga üle 50 lapse»

Halloween'i teemal jagatakse ühismeedias vastakaid arvamusi. On palju selle kombe pooldajaid, kuid samuti leidub tuliseid vastaseid. Kahtlemata on halloween muutunud Eestis viimaste aastatega üha populaarsemaks. Tartus Kvissentalis elav Merili ütleb, et nende ukse taga käis koguni rohkem kui poolsada kostümeeritud last. «Nende näos oli igal juhul elevus,» ütleb ta.