Arizona õpetaja kehastus saatanaks ja võib nüüd tööst ilma jääda

Kooli õpilane Nathaniel Hamlet väidab, et õpetaja sisenes klassiruumi, kandes kuradi sarvi ja harki, mida ta liigutas laste peade kohal. «Mõned õpilased arvasid, et see on naljakas. Teistele see ei meeldinud. Osal oli ükskõik,» meenutab Hamlet olukorda, millele õpilased väga erinevalt reageerisid. Tema jaoks polnud selge, kas õpetaja riietus kirjeldatud viisil halloween'i tõttu või seepärast, et koolis tähistati parasjagu hingede nädalat. Igal juhul häiris see Hamletit, kes on sügavalt usklik. Noormees ütles, et tundis end solvatuna ja palus õpetajal mitu korda saatana ülistamine lõpetada, vahendab New York Post.