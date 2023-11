Kuu aega hiljem uuris telkgaraaži tellinud Eve, kui kaugel tema tellimus on. Naine sai vastuseks, et «pidi saabuma». Mida aga ei ole, on telk. Tarbijavaidluste komisjoni sõnul ei ole Eve sugugi ainus – sellel aastal on komisjoni poole pöördunud kõnealuse ettevõtte pärast neli tarbijat.