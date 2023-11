November algab varjutuste koridori lõpuotsaga, mis tähendab, et esimesel nädalal võib kujuneda veel mitmeid varjutuste perioodile omaseid raputavaid sündmuseid ning uuelt tasandilt loomine käivitub kuuloomisega 13. novembril .

Ees on aga teguderohke kuu, sest Päike jõuab taas Marsile järele ning kaks tuleplaneeti liiguvad mõnda aega ühenduses. Eelmine kord toimus see 2021. aasta oktoobris ja Kaalude märgis, seekord aga Skorpioni märgis. Tookord olid Päike ja Marss Kaaludes mõlemad nõrgendatud (liialt sõltuvad teistest), seekord on Marss Skorpionis tugevdatud positsioonil.