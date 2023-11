Linnulennult Kuressaarest Narva ja mõnikümmend kilomeetrit veel – umbes nii kaugel asub Egiptuse kuurortlinn Sharm el Sheik Gaza sektoris toimuvast sõjalisest operatsioonist. Eestlaste üks lemmikkuurort Sharm el Sheik ei ole välisministeeriumi sõnul turistidele praegu ohtlik. «On keeruline ette ennustada, milline on olukord regioonis saabuvatel kuudel,» lisas välisministeerium.

Vihmaste sügisilmade saabudes on raske mitte mõelda päikeselisele puhkusele ja kindlasti on paljude puhkusemõtted suunatud Egiptuse poole. Kuid linnulennult alla 400 kilomeetri kaugusel eestlaste ühest lemmikkuurortist Sharm el Sheikist käib Iisraeli-Hamasi sõda.

Välisministeeriumi sõnul on praegu olukord turvaline. «Sharm el Sheik ja Hurghada, mis on eestlaste lemmikkuurordid, jäävad Gazast ja sõjategevusest kaugele ning on turistidele praeguse seisuga ohutud paigad, sama kehtib ka Türgi kohta,» sõnas välisministeeriumi esindaja Elu24-le.