FOTO ⟩ Järvamaal jäi kaamera ette imeilus rebane. «Ta tuli mulle väga lähedale ja istus maha.»

Facebooki grupis «Looduse pildipank» on postitatud pilkupüüdev foto rebasest. Kui tihtipeale on ühismeedias jagatud rebasepiltidel näha kõhnad reinuvaderid, siis seekord kaamera ees poseerinud rebane on pärit justkui lasteraamatust.

«Tuli külla. Poseeris ilusasti. Milline kaunitar!» ütleb foto postitanud Imbi.

Foto: Imbi Karing

«Rebane oli mul töö juures. Kontorite juures ta vahel uudistab eluolu,» avaldab Imbi Elu24-le. «Ta tuli umbes kahe meetri kaugusele minust ja lihtsalt istus maha,» ütleb ta.

Foto on kogunud juba 2500 meeldimist ja sellel on arvukalt kommentaare. «Tõmbas mustad sukad jalga ja läks linna peale kekutama,» öeldakse vaimukalt.

«See elab vist küll kanalas. Nii hea näeb välja,» ütleb üks kommenteerija. «Nagu muinasjutust välja astunud!» leiab teine. «Talvekasukas seljas juba. Suvesärgis paistaks rääbakas ja kõik mõtleks, et on haige või miskit,» avaldatakse arvamust. «Rõõm näha tervet rebast (kärntõvevaba),» ütleb kommenteerija. Inimestel jagub fotol ilutsevale reinuvaderile rohkelt kiidusõnu.

Veel üks eriline foto

Imbi ütleb, et nii lähedalt pole tal varem õnnestunud metslooma tabada. «Küll aga on kitsed olnud 10+ meetri kaugusel. Igasugu pisikesi loomakesi on rohkem ette sattunud,» räägib Imbi jagades veel ühte fotot, kus tema peopesas on hoopiski väike linnuke.

«Üks pisike tegelane minu peos. Pöialpoiss. On armsake ja ta ei suvatsenudki mu peost lendu minna,» imestab naine.

Pöialpoiss. Foto: Imbi Karing