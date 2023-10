Alles mõne aja eest lahvatas Soome meedias skandaal , kui selgus, et Soome endise peaministri Sanna Marini juuksurist kallimal on suhe abielus oleva naisega.

Tundub aga, et see ei heiduta Sannat laskmast tunnetel oma tööd teha – nüüd on endist peaministrit ja juuksurist hurmurit nähtud koos Helsingis õhtustamas. Paar veetis aega Helsingis Scolare-nimelises restoranis, kus nauditi Itaalia toitu.