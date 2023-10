FOTOD ⟩ Tiktokker Sebastian Freiberg seikles suletud Kristiine keskuses. «Ma täiega muretsesin, et...»

Saatest «Suunamudijate meistriklass» tuntust kogunud Sebastian Freiberg räägib, et seikles suletud keskuses ligi pool tundi enne, kui turvamees ta välja juhatas. Kristiine keskuse juht kinnitab, et keskus on hästi valvatud ja iga erisus pälvib turvameeskonna tähelepanu.